Nga Mero Baze
Aktualisht Ervin Salianji është i vetmi vëzhgues i zgjedhjeve të panevojshme në PD. Duke qenë se zgjedhjet për kryetar të PD kanë përfunduar pa nisur, Salianji është i vetmi institucion që po përpiqet të bëjë transparencën e një procesi degradues në zgjedhjet e brendshme për degët e PD. Dhe kjo ka krijuar një tension edhe më të madh sesa ai po të kandidonte për kryetar.
Akuzat banale të Berishës se ai është i lidhur me krimin dhe Edi Ramën janë një ilustrim vulgar i faktit se në dorë të kujt ka mbetur tani opozita. Dhe e gjithë kjo ndodh pse Salianji denoncon procesin në çdo degë, duke krijuar ndonjëherë edhe tensione ekstreme, si rasti i Korçës, ku komisioni bllokoi votimin, pasi trupi zgjedhor i PD nuk kishte më lidhje me PD.
Sikur të mos i mjaftonte sulmi mbi Salianjin, ai e thelloi edhe me sulmin ndaj Irfanit. Arsyeja është po aq banale: çdo media e opozitës që i jep hapësirë Salianjit dhe denoncimeve të tij për procesin duhet sulmuar njësoj si Salianji. Nuk ndodh kjo me pjesën tjetër të medias, pasi nuk i intereson. Atij i duhet që çdo media opozitare të jetë pro tij dhe kundër Salianjit.
Duke qenë se ai është e vetmja opozitë në histori që ka media familjare për propagandë, ku oligarkët e vendit e kanë si mekanizëm për t’i dhënë pjesën Berishës që të mbyllë gojën, ai nuk do zë tjetër nga mediat opozitare kundër tij. Sidomos nuk do pro Salianjit. Dhe nuk është se nuk i ka funksionuar. Në media dhe portalet e tjera opozitare pro Berishës nuk gjen thuajse asnjë lajm për Salianjin. Sikur nuk ekziston. Ndaj dhe sulmi ndaj Irfanit ka kuptim vetëm si sulm ndaj një media opozitare që i ka dalë nga rreshti.
Pra, në një betejë që ka përfunduar pa nisur, Sali Berisha ka vetëm një shqetësim: që të mos bëhet publik procesi i degradimit të PD dhe asgjësimit të saj. Ai më mirë se të tjerët tani e kupton se nuk po përdhunon një qenie të gjallë, por një trup të vdekur dhe do që të fshehi kufomën nga sytë e publikut.
Në fakt këtë nuk po e fsheh dot. Procesi i zgjedhjeve në PD po provon orë pas ore se PD ka vdekur dhe Berisha nuk do të merret vesh derisa ta rimarrë vulën pas tre javësh. Deri atëherë po përpiqet të fshehë kufomën nga publiku. Është kjo arsyeja pse është kaq i egër me Salianjin këto ditë. Jo se do t’i vjedhë kufomën, por se e ka kapur në flagrancë si nekrofil.
