Një iniciativë prapa skenave nga Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan për kontakt të drejtpërdrejtë midis zyrtarëve amerikanë dhe iranianë në Stamboll dështoi në minutën e fundit, pasi Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, nuk ishte në gjendje të jepte miratimin e nevojshëm.

Një iniciativë prapa skenave nga Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan për kontakt të drejtpërdrejtë midis zyrtarëve amerikanë dhe iranianë në Stamboll dështoi në minutën e fundit, pasi Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, nuk ishte në gjendje të jepte miratimin e nevojshëm, sipas Axios.

Sipas tre zyrtarëve amerikanë dhe një burimi me njohuri të drejtpërdrejtë të çështjes të cituar nga faqja amerikane e internetit, takimi ishte planifikuar të zhvillohej në Stamboll këtë javë, me iniciativën e Erdogan. Presidenti turk kontaktoi Donald Trump të hënën, ndërsa ishte në Kanada me udhëheqësit e G7, dhe sugjeroi që ai të organizonte një takim midis amerikanëve dhe iranianëve të nesërmen.

Trump pranoi dhe tha se ishte gati të dërgonte Zëvendëspresidentin Vance dhe të dërguarin e Shtëpisë së Bardhë, Steve Witkoff dhe madje të udhëtonte vetë në Turqi për t’u takuar me Presidentin iranian Masoud Peskov nëse kjo do të ishte e nevojshme për të arritur një marrëveshje.

Në fakt, sipas Axios, disa orë para telefonatës së Erdogan, Shtëpia e Bardhë kishte marrë një “sinjal” nga iranianët përmes kanaleve të fshehta se ata donin një takim.

Pala turke, përmes Ministrit të Jashtëm Hakan Fidan, ia përcolli propozimin Teheranit. Peskov dhe Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi u përpoqën të kontaktonin Ajatollah Ali Khamenein për miratim. Megjithatë, Khamenei, i cili fshihet nga frika e vrasjes nga Izraeli, nuk u gjet gjëkundi.

Pas disa orësh, iranianët i informuan turqit se nuk kishin arritur të siguronin miratimin e nevojshëm. Ankaraja ia transmetoi zhvillimin SHBA-së dhe takimi u anulua.