Më në fund duket se Britania do të dalë nga izolimi i gjatë prej muajsh për shkak të shifrave të të infektuarve me Covid . Dyqanet, parukeritë, palestrat dhe kopshtet e pubet në Angli do të rihapen këtë të hënë.

Kryeministri Boris Johnson ka thënë se sot është një “hap i madh” drejt lirisë nga kufizimet e pandemisë COVID-19. Mediat vendase bëjnë me dije se qindra mijëra biznese janë mbyllur që nga fillimi i janarit kur Anglia hyri në një bllokim të tretë për të ndaluar infeksionet e rritura të nxitura nga varianti “Kent” i virusit.

Një fushatë vaksinimi që ka dhënë një goditje të parë në më shumë se gjysmën e të rriturve dhe masat e bllokimit kanë ulur vdekjet me më shumë se 95% dhe rastet me mbi 90% nga kulmi i janarit.

Shtatë vdekjet e së dielës brenda 28 ditëve nga një test pozitiv COVID është numri më i ulët ditor i vdekjeve nga kjo masë që nga 14 shtatori.

g.kosovari