Paraqitja e avionit të madh të Kinës C919 në Shfaqjen Ajrore të Singaporit 2024 ka promovuar arritjet e “Made in China” (Prodhuar në Kinë), që janë nxitur nga përmirësimet e forcave nxitëse të ekonomisë kineze.

Zhvillimi i shpejtë i ekonomisë së Kinës për më shumë se 40 vjet ka përfituar nga përmirësimi i vazhdueshëm i forcave prodhuese, në të cilat inovacioni shkencor dhe teknologjik ka qenë gjithmonë përparësia kryesore. Përveç avionit C919, anija e madhe turistike e Kinës përfundoi udhëtimin provë, anijet kozmike “Shenzhou” po vazhdojnë misionet e tyre në hapësirë dhe mjeti zhytës në thellësitë detare me njerëz “Fendouzhe” arriti në hendekun më të thellë oqeanik në vitin 2023.

Një numër sondazhesh globale të bëra nga CGTN-i dhe Universiteti Renmin i Kinës nëpërmjet Institutit të Studimeve të Komunikimit Ndërkombëtar “Epoka e re” tregojnë që 87.1 % e të pyeturve vlerësojnë përpjekjet e Kinës për përmirësimin e cilësisë ekonomike me inovacion shkencor dhe teknologjik, duke shprehur bindje që produktiviteti me cilësi të re do të nxitë përshpejtimin dhe përmirësimin e procesit të modernizimit kinez, shkruan CMG.

Sipas të dhënave të sondazheve, 93.2 % e të pyeturve e vlerësojnë fuqinë e madhe shkencore e teknologjike të Kinës dhe 84.9 % besojnë që arritjet shkencore dhe teknologjike të Kinës sjellin përfitime të dukshme për komunitetin ndërkombëtar. Sipas të dhënave përkatëse, mbështetja financiare e Kinës për kërkimet bazë është rritur nga 49.9 miliardë në vitin 2012 në 202.35 miliardë më 2022, çka ka mbështetur fuqimisht arritjet kryesore në informacionin kuantik, qelizat rrënjë, biologjinë sintetike dhe fusha të tjera. Sipas sondazhit, 85.4 % e të pyeturve globalë vlerësojnë lart investimet e mëdha dhe vendosmërinë e Kinës për inovacion të pavarur.

Modernizimi kinez është një modernizim me zhvillim të gjelbër, dhe e gjelbra është baza e ekonomisë dhe e zhvillimit me cilësi të lartë të Kinës. Sipas sondazheve, 91.9 % e të pyeturve i çmojnë praktikat e Kinës të respektimit e të mbrojtjes së natyrës dhe përshtatjes me natyrën në rrugën e modernizimit dhe lavdërojnë përpjekjet e Kinës për të arritur një bashkëjetesë harmonike midis njeriut dhe natyrës. Afro 60% (59.7%) e tyre janë optimistë për perspektivat e zhvillimit me cilësi të lartë të Kinës, duke besuar se mjedisi natyror i Kinës do të bëhet më i mirë dhe do të jetë gjithnjë e më shumë në harmoni me zhvillimin e saj ekonomik dhe shoqëror. Promovimi dhe përdorimi i energjisë dhe teknologjisë së gjelbër po formon një model të ri për zhvillimin ekonomik me cilësi të lartë të Kinës.