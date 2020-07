Nis seanca plenare. Deputeti Andi Përmeti i kërkoi Gramoz Ruçit që të lejojë rikthimin e diskutimeve normale në Kuvend për çdo ligj, pasi situata e fatkeqësisë natyrore përfundoi. Përmeti i theksoi Ruçit se deputetët kanë shumë pak kohë për të folur, ndërkohë që për diskutim janë nga 15 ligjje për senancë. Kreu i Kuvendit iu përgjigj se seancat do të vijojnë në këtë mënyrë, pasi disa akte normative janë ende në fuqi.

Andi Përmeti: Për procedure. Sot ne jemi 9 ditë mbasi është mbyllur gjendja e jashtezakonshme dhe përsëri nuk kemi të drejtën e fjalës në parlament. Ju sillni nga 15 ligje për të votuar çdo seancë dhe ne kemi të drejtë të flasim 2 minuta gjithsej, pra diku te 8 sek për ligj. Kjo është tallje. Unë e kuptoj situatën e vështirë të shkaktuar nga Covid, mirëkuptoj edhe mbledhjet online të komisioneve sepse ruajmë distancimin fizik por ne këtu mblidhemi rreth 140 frymë në nje sallë dhe qëndrojme 4 orë, ka raste degjojmë 1 ore e gjysëm Ramën, ka raste rrimë edhe me shume se 4 orë. Pra ne jemi ketu, me njeri tjetrin. Nëse ju mendoni që një orë ose 2 orë me shumë në këtë sallë mbasi kemi ndenjur 4 ore mund të sjell shpëtimin nga Covid, une ju mirëkuptoj, por une nuk e besoj. Sfidoj publikisht, të dal një mjek dhe të të thote po qëndore 4 ore rrezik s’ka, po qëndrove 5 ose 6 ka rrezik. Pra t’i rrikthejme parlamentit debatin sepse eshte nevojshmeri dhe ju vet si kryetar parlamenti duhet ti jepni rëndesine e debatit kësaj salle se pa të, kjo sallë vetem me ngritje kartoni nuk ndryshon shume nga ajo e para 90.

Gramoz Ruçi: E keni absolutisht gabim retorikën tuaj. Unë të respektoj se jemi pjesë e kësja salle. Por respektoj më shumë ekspertët. Parlamenti i Shqipërisë nuk bën asgjë më pak se parlamentet e vendeve homologe. Vërtetë ka rënë gjendja e jashtëzakonshme, por disa akte normative janë në fuqi. Ju jetoni këtu në Shqipëri, numri i të infektuarve është rritur. Shembull më të mirë jeni ne, që nuk është as koha as momenti që të shkujdesemi nga masa. Duke shpërdorurar fjalën ne japim shembullin më të keq.

g.kosovari