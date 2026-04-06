Tirana do të mirëpresë më 13-15 prill 2026 Samitin e IV të Diasporës Shqiptare, një ngjarje e rëndësishme që mbledh personalitete nga politika, ekonomia, shkenca dhe arti nga Shqipëria dhe diaspora. Nën moton “Diaspora Shqiptare 2030, Përmes rrënjëve lartësohemi”, samiti synon forcimin e lidhjeve dhe bashkëpunimit mes shqiptarëve kudo në botë.
Aktivitetet nisin të hënën, më 13 prill, me ceremoninë e mirëseardhjes në Teatrin e Operas dhe Baletit, ku do të bëhet hapja zyrtare e samitit dhe dekorimi i personaliteteve të diasporës nga Presidenti i Republikës, Bajram Begaj.
Dita kryesore e samitit është e marta, 14 prill, që hapet me regjistrimin e pjesëmarrësve dhe më pas me ceremoninë zyrtare të hapjes. Në këtë sesion do të shfaqen histori suksesi të diasporës, ndërsa fjalën e hapjes do ta mbajë Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha. Fjala kryesore do të mbahet nga kryeministri Edi Rama.
Në vijim, do të zhvillohet paneli “Diaspora dhe demokracia përfaqësuese në hapësirën shqiptare: nga vota te përfaqësimi institucional”. Fjalën hyrëse do ta mbajë kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, ndërsa në panel marrin pjesë Albulena Haxhiu, Afrim Gashi, Nik Gjeloshaj, Taulant Balla dhe Enkel Rexhepi.
Paralelisht, do të zhvillohet paneli “Diaspora partner në biznes dhe inovacion”, ku fjalën kryesore do ta mbajë Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj. Në diskutim marrin pjesë emra si Laura Plaku, Elira Kokona, Arben Shkodra, Ardian Lekaj, Arben Myçari, Arjan Ymeraj dhe Adrian Qyteza.
Në fushën e shëndetësisë, paneli “Diaspora dhe sistemi shëndetësor”, me fjalën kryesore të Ministrit të Shëndetësisë, Evis Sala. Ndër panelistët janë Anxhela Paparizo, Gentian Toshkezi, Arsela Prelaj, Egesta Lopçi, Rudina Tahiri dhe Jona Doda.
Ndërkohë, në sallën ovale do të zhvillohet aktiviteti “Libri si urë identiteti”, me pjesëmarrjen e Besnik Mustafaj, Primo Shllaku, Dhurata Shehri, Vehbi Miftari, Rita Petro dhe Blendi Lami.
Pas pushimit të drekës, diskutimet vijojnë me panelin “Diaspora mbarëshqiptare: a po bëjmë çfarë duhet bashkërisht?”. Në këtë panel marrin pjesë Ferit Hoxha, Glauk Konjufca, Dritan Abazoviç, Arbër Gashi dhe Lazim Destani.
Në orët e pasdites do të zhvillohen disa panele të tjera tematike, mes të cilave “Mësimi digjital dhe standardizimi i gjuhës shqipe në diasporë”, me pjesëmarrjen e Drita Gjongecaj, Ragip Zekolli, Linda Mëniku, Stavri Dajo, Jusuf Zejneli dhe Mevlan Ademaj, si dhe paneli “Diaspora dhe kërkimi shkencor, Programi READ”, me pjesëmarrjen e Enkelejda Imeraj, Arben Merkoçi, Enkelejda Kapia, Andi Hoxhaj, Dhori Qirjazi dhe Evarist Stoja.
Po ashtu, do të diskutohet edhe mbi zhvillimin lokal dhe rural, në një panel të moderuar nga Kreshnik Kuçaj, ku marrin pjesë Fatmir Limani, Gledian Llatja, Benet Beci, Ardita Sinani, Luiza Duraki, Vera Mjeku dhe Qemalj Aliu.
Dita e dytë do të mbyllet me mbrëmjen gala në Pallatin e Kongreseve, me pjesëmarrjen e personaliteteve nga Shqipëria dhe diaspora.
Aktivitetet vijojnë të mërkurën, më 15 prill, me “Mëngjesin e vëllazërimit”, ku përfaqësues të komuniteteve fetare shqiptare do të japin mesazhe bashkimi dhe harmonie, mes tyre Imam Dr. Rifat Alili, Dom Pjetër Popaj, Rev. Nikodhim Preston dhe të tjerë.
Më pas, zhvillohen panele mbi integrimin europian dhe rolin strategjik të diasporës, ku marrin pjesë Majlinda Dhuka, Natasha Ahmeti, Adea Pirdeni dhe Elona Ajazi.
Në fokus do të jetë edhe trashëgimia arbëreshe, në një panel me pjesëmarrjen e Fernanda Pugliese, Sabrina Rasom, Lorenzo Lonoce, Erilda Selaj, Geri Ballo, Rosario Petta dhe Leandro Ventura.
Diskutimet vijojnë me temën e identitetit kombëtar dhe qendrave kulturore, ku marrin pjesë Blendi Gonxhja, Lira Pipa, Arta Marku, Anila Hyka dhe Lutfi Vata.
Në orët e pasdites do të zhvillohen panele mbi turizmin dhe gastronominë shqiptare në diasporë, me pjesëmarrjen e Fundim Gjepalit, Emiljano Birakut, Blerina Agos, Armando Muçës dhe Irda Vogli.
Samiti do të trajtojë gjithashtu strategjinë e ardhshme të diasporës në panelin “Rruga përpara – nga komunikimi te bashkëveprimi”, me pjesëmarrjen e Klodiana Spahiu, Gjovalin Shkurtaj, Valmira Guzi, Erinda Ndroqi, Joniada Barjaba dhe Vaxhid Sejdiu.
Në vijim, sporti dhe ndikimi i diasporës në arenën europiane do të diskutohen në një panel me pjesëmarrjen e Endrit Hoxhës, Armando Dukës, Altin Lalës, Lorik Canës dhe Erblira Bicit.
Samiti mbyllet me aktivitetin artistik “Zërat e Diasporës”, që do të zhvillohet në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, me pjesëmarrjen e artistëve të njohur si Anbeta Toromani dhe Marigona Qerkezi.
Gjatë dy ditëve do të zhvillohen gjithashtu aktivitete të shumta paralele, përfshirë takime biznesi, ekspozita, prezantime startup-esh, programe kulturore dhe edukative, si dhe hapësira të dedikuara për produktet shqiptare dhe promovimin e projekteve të diasporës.
