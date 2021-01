Situata paraqitet e qetë në qarkun e Korçës, ku fatmirësisht nuk ka banesa apo sipërfaqe të përmbytura. Sipas njoftimit zyrtar të prefekturës, lumi Vjosë ka një rritje të nivelit të ujit, por nuk paraqet problem.

Njoftimi i plotë

Informacion ores 08:00 per situaten ne qarkun Vlore sot dt 11.01.2021. Situata ne qark eshte e qete, konkretisht;

– Gjate nates dhe aktualisht ne teritorin e qarkut Vlore ka pas reshjeve me intesitet te ulet dhe mesatar.

– Niveli i Hidrometrave te Vjoses ne oren 20:00

Permeti 3 m

Memaliaj 4 m

Ura e Mifolit 5.5 m ora 07:30

Vihet re nje ritje e nivelit te Vjoses por qe nuk paraqet problem per momentin

– Shkarkime nga Hec nuk ka.

– Hidrovoret gjendje pune

– Familje te evakuara nuk ka.

– Banesa te permbyt dhe me prezenc uji nuk ka.

– Siperfaqe te permbytura dhe prezenc uji nuk ka

– Rruge te bllokuara nuk ka. Vazhdon problematik aksi rrugor Himar – Sarande ne Borsh ku ka rreshkitje ne nje aks. Levizja kryet ne aksin tjeter, esht vendos sinjalistika monitorohet nga policia dhe kontraktori.

– Forca dhe mjete ne terren ne gadishmeri

Struktur operacionale vendore

Struktur operacionale rac qendrore

– Mbeshtetje me ndihma ushqimore nuk ka.

Ndërkohë situata e përmbytjeve paraqitet e qetë edhe në qytetin e Korçës. Reshjet e rëna gjatë natës nuk kanë sjellë probleme. Megjithatë, referuar njoftimit zyrtar, disa zona kanë mungesë të energjisë elektrike.

Njoftimi i plotë

Sipas informacioneve te mara nga strukturat pergjegjese te E. C prane bashkive, dhe institucioneve vendore ne teritorin e Qarkut Korce nga shirat e rena gjate nates nuk ka patur probleme.

Ne fushen Maliqit situata eshte normale, ne lumin e Devollit jane ritur prurjet po pa krijuar probleme.

Ne akset rrugore nacionale dhe rurale, qarkullimi i mjeteve kryhet normalisht.

Disa probleme jane krijuar ne furbizimin me energji elektrike ne disa zona:

Si ne fidrin e Mollasit, dhe ne fidrin e Leskovikut, Bashkia Kolonje.

Ne fidrin e Vithkuqit, dega qe furnizon pjesen e Lekasit.

Ne fidrin e Lozhanit.

Nga O.SH.EE po punohet per riparimin e defekteve.

Aktualisht rreshjet e shiut jane nderprere.

Jemi ne ndjekje te situates.