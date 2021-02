Situata në qarkun e Shkodrës paraqitet problematike për shkak të përmbytjeve. Kryebashkiakja Voltana Ademi ka bërë një bilanc të situatës, ndërsa ka bërë me dije se niveli i ujit në disa zona të qarkut është rritur për shkak edhe të reshjeve me intensitet të lartë. Mësohet se është bllokuar rruga Muriqan-Goricë, ndërsa aksi i Onotit nuk kalohet as me makina të ushtrisë.

Po ashtu, raportohet se në Dajç ka rritje të sipërfaqes së përmbytur dhe prezence më të madhe të ujit rreth banesave. Deri më tani 1350 ha tokë bujqësore rezulton e përmbytur (fshatrat Darragjat, Shirq, Mushan, Suka-Dajç, Belaj, Pentar).

Ademi ka bërë me dije se është bllokuar dhe rruga Darragjat-Shirq, vendi i quajtur Urrelat e Shirqit, ndërsa lartësia e ujit arrin në 130-150 cm. Ndërkohë që ka prezencë të ujit në oborret e 80 banesave, ndërsa Ademi apelon se duhet të ndërhyhet për të dhënë ndihmë për ushqime për banorët por edhe për kafshët.

g.kosovari