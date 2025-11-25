Në Çukë të Sarandës, vijon puna për të mbyllur çarjen e argjinaturës së lumit Bistrica. Uji që vërshoi gjatë reshjeve intensive, shkaktoi dëmet të konsiderueshme për fermerët. Sipas drejtuesit të grupit operacional të emergjencave në Bashkinë Sarandë, Jolio Dine shifrat paraprake janë alarmuese.
“Sipas përllogaritjeve që kemi deri tani, rezultojnë të mbytura rreth 700 krerë bagëti të imta, afro 2 mijë shpendë dhe disa koshere me bletë. Dëme të shumta ka pasur gjithashtu edhe në magazinat e misrit, i cili sapo ishte korrur’, thotë Jolio Dine, Drejtues i grupit operacional.
Për të ardhur në ndihmë fermerëve të prekur, emergjencat civile kanë ofruar deri tani 8 tonë ushqim për bagëtitë.
“Çdo person i dëmtuar duhet të paraqitet në Bashkinë Sarandë për raportimin e dëmeve. Vetëm pas evidencimit të plotë mund të vendosim për hapat e mëtejshëm’, tha ai.
Megjithatë, sa i përket dëmshpërblimit, fermerët ende nuk kanë një datë të saktë se kur mund të nisë ky proces. Autoritetet thonë se do të varet nga vlerësimi përfundimtar dhe vendimet e mëtejshme institucionale.
Dhjetëra hektarë tokë bujqësore në fshatrat Spiten dhe Tresh të Lezhës ndodhen nën ujë. Fermerët shprehen të shqetësuar pasi nuk kanë më shpresë që mbjelljet e grurit dhe jonxhës të japin rendiment këtë sezon.
Sipas te dhënave të strukturave te Mbrojtjes Civile me mbylljen e argjinaturë së çarë të Lagunës së Vainit, niveli i ujit ka rënë duke nxjerrë në pah rreth 300 hektarë tokë të përmbytur. Prej dy ditësh grupet e punës të Bashkisë Lezhë po verifikojnë dëmet në Njësitë Administrative Kolsh, Shënkoll dhe Zejmen.
