Të paktën 14 persona kanë humbur jetën dhe rreth 30 të tjerë janë të zhdukur pasi një rrëshqitje dheu shkatërroi një argjinaturë natyrore lumi dhe shkaktoi përmbytje në Tajvanin lindor, thanë autoritetet lokale.
Rrëshqitja e dheut ndodhi të martën ndërsa tajfuni Ragasa goditi ishullin dhe shkaktoi daljen e një lumi, duke shkaktuar përmbytje të gjera dhe duke bllokuar qindra banorë në pjesën lindore të Tajvanit.
Rreth 60% e popullsisë prej 8,500 banorësh në Qarkun Hualien, ose rreth 5,200 persona, zgjodhën “evakuim vertikal”, duke u strehuar në katet më të larta të shtëpive të tyre, ndërsa shumica e pjesës tjetër u largua nga zona dhe mbetën me familjet e tyre, sipas të dhënave qeveritare.
Autoritetet kineze po paralajmërojnë për valë stuhie deri në pesë metra të larta. Rreth 370,000 persona janë evakuuar deri më tani në Guangdong, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për një situatë “katastrofike”.
Të martën, raftet e supermarketeve në Hong Kong u zbrazën nga buka e freskët, perimet, mishi dhe makaronat e menjëhershme ndërsa banorët përgatiteshin të strehoheshin.
Tajfuni Ragasa është quajtur “Mbreti i Stuhive” nga agjencia meteorologjike e Kinës dhe pritet të lëvizë drejt Vietnamit verior në ditët në vijim, duke prekur potencialisht miliona njerëz.
Ragasa goditi gjithashtu një ishull të largët në Filipinet veriore të hënën, duke vrarë të paktën një person, ndërsa mijëra familje evakuuan zonën para se stuhia të arrinte.
Shkollat dhe zyrat qeveritare u mbyllën në pjesë të mëdha të vendit, përfshirë kryeqytetin Manila.
A dam collapsed in Taiwan after heavy rains from Super Typhoon Ragasa caused massive flooding.
Watch more video: https://t.co/rbcWNC5nA4 pic.twitter.com/zngNQX2xpI
— The Weather Network (@weathernetwork) September 24, 2025
Super Typhoon Ragasa, with winds up to 220 km/h (137 mph), nears Guangdong. Hong Kong halts most flights, urges residents to stay indoors. Ragasa has hit N. Philippines and may impact China, HK & Taiwan. pic.twitter.com/cYwJcRLqZk
— AlertMedia (@alertmedia) September 23, 2025
