Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Blendi Klosi, gjatë një lidhje të drejtëpërdrejtë me studion e emisionit “Shqipëria Zgjedh 2025”, drejtuar nga Alban Dudushi në RTSH, deklaroi se rezultatet e tregojnë që PS-ja për herë të parë pas 33 vitesh merr një rezultat historik dhe kjo është fal fushatës pozitive që PS-ja ka bërë por dhe investimeve në këtë qark.

Klosi tha se jo vetëm në Dibër por në të gjithë Shqipërinë, Partia Socialiste është votuar jo thjesht për premtimet por për projektet dhe punën e realizuar në 12 vjet qeverisje.

Kjo, sipas tij, “duhet të shërbej si një mesazh për gjithë politikën që atje ku punohet, investohet , ku trajtohen shumë problematika të komunitetit edhe vota vjen masive për forcën që shërben.”

“Te akuzosh do të thotë që të kenë dhe fakte. Ka pasur një tensionim të situatës në ditët e fundit ku në kundërshtim me ligjin eksponentë të PD-së kanë bllokuar rrugët dhe makinat duke pretenduar që ato të kontrollohen. Jemi përpjekur që për mos të krijojmë tensionet i kemi lejuar me qëllim që mos të tensionojmë situatën në ditët e votimit. Ata akuzuan gjithë strukturën tonë elektorale dhe koordinatorët që përndiqeshin nëpër zona dhe nga gjithë verifikimet që u bënë, pretendimet u hetuan dhe u verifikuan dhe nuk pati asnjë fakt konkret ndaj pretendimeve të opozitës.”

I pyetur nga gazetari Alban Dudushi nëse vazhdojmë me këtë trend rritje a mund të marri mandatin e katër PS-ja në Dibër, Klosi u përgjigj se është larg mandati i katërt.

“Për të marr një mandat të katër do të duhet që PD-ja të mos i kaloj 20 mijë vota në vazhdim por janë rreth 90 kuti për tu numëruar. Është e vështirë që mos e kaloj këtë numër votash Partia Demokratike. Kanë votuar 60 mijë qytetar dhe teorikisht qëndron por praktikisht duket e pamundur edhe nëse votat e diasporës vijnë shumë pozitive sikurse shpresojmë.

Sipas Klosit, ka qenë një fushatë shumë e qetë në Dibër, ka qenë një fushatë pozitive. Rezultatet e tregojnë që PS-ja për herë të parë pas 33 vitesh merr një rezultat shumë pozitiv dhe kjo është fal fushatës që ne kemi bërë por dhe investimeve që kemi bërë në këtë qark.

Për herë të parë drejtojë këtë qark dhe ja dalim të kthejmë një nga qarqet më interesant e cila prej vitesh ka votuar djathtas dhe për herë të parë me një diferencë të konsiderueshme ka votuar majtas. Besoj se do të kalojmë 10 mijë vota diferencë dhe besoj se në një qark të vogël si Dibra është një numër i jashtëzakonshëm.”

Trendi i votave masive për PS në të gjithë Shqipërinë, shtoi Klosi, ka bërë që edhe vetë dibranët të jenë më zhvillimin dhe me forcën fituese që drejton vendin.

“E vetmja arritje e PD-së në këto vite ishte ndarja e saj në këtë pjesë. Kjo natyrisht ja ul imazhin e saj si forcë e madhe garuese dhe fituese . Në këtë fushatë më shumë se sa të premtonim se çfarë do të bënim ne jemi prezantuar me atë çfarë kemi bërë. Ne jemi votuar për atë që kemi bërë në këto 12 vite. Nëse njerëzit nuk do e preknin rritjen ekonomike të vendit, rritjen e turizmit dhe rritjen e investimeve në infrastrukturë , shkolla, kopshte, spitale nuk do të na kishin votuar. Pas 12 vjetësh nuk votohesh për ato që premton por vonohesh për ato që ke bërë. Vizioni jonë Shqipëria 2030 triumfoj mbi vizionin e partive kundërshtare.