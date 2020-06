Presidenti Ilir Meta në një konferencë për mediat ka bërë me dije se ditën e hënë do të takohet me kryenegociatorin Zef Mazi.

Në fjalën e tij, Meta tha se pret që të ketë një bashkëpunim të mirë, pasi njihet me Mazin prej tre dekadash.

“Ditën e hënë do të kem një takim me zotin Mazi. Me të kam një bashkëpunim gati tre dekada dhe do diskutojmë dhe për këto sfida. Përmbyshja e 15 kushteve është prioritet i të gjithëve”, u shpreh Meta.

/a.r