Të shtëna dhe përleshje mes të rinjve kanë shkaktuar panik mbrëmjen e së premtes në zonën e Celle-s, në qytetin e Livornos në Itali. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:40, ku një debat mes katër të rinjve është përshkallëzuar në një akt dhune.
Dy të rinj me origjinë shqiptare, rreth 20 vjeç janë konfliktuar me dy bashkëmoshatar me origjinë marokene. Sipas hetimeve paraprake, njëri prej të rinjve marokenë ka nxjerrë një armë me plumba plastike dhe ka qëlluar disa herë në ajër dhe drejt tokës, me qëllim frikësimin e kundërshtarëve. Ndërkohë, shoku i tij ka nxjerrë një thikë dhe ka gërvishtur në shpatull njërin prej të rinjve shqiptarë.
I plagosuri është transportuar menjëherë në spital, ku ka marrë ndihmën mjekësore të nevojshme dhe më pas është larguar ne gjendje te mire.
Megjithëse i dëmtuar, i riu ka refuzuar të bëjë denoncim zyrtar për incidentin. Ngjarja ndodhi pranë banesave dhe nuk kaloi pa u vënë re. Dëshmitarë të shumtë raportuan zhurmat dhe të shtënat në rrjetet sociale, duke ngritur shqetësime për sigurinë në lagje.
Vetëm pasi agresorët ishin larguar nga vendngjarja, banorët njoftuan policinë. Forcat e rendit mbërritën me patrulla në vendngjarje dhe nisën menjëherë kërkimet. Dy të rinj me origjinë marokene u gjetën në një park të afërt. Njëri prej tyre u identifikua si autori që përdori armën, ndaj të cilit tashmë është ngritur padi për kanosje të rënduar dhe mbajtje të armëve pa leje.
