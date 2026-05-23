Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në zonën e Mikrolimanos në Athinë, ku një shtetas shqiptar ka mbetur i plagosur rëndë gjatë një përleshjeje me armë zjarri.
Sipas policisë greke, rreth orës 05:30 efektivët e stacionit të Pireut kanë identifikuar si të dyshimtë një burrë që ndodhej jashtë një dyqani dhe kanë tentuar ta ndalojnë për kontroll. Në momentin e ndërhyrjes, i dyshuari ka nxjerrë armën dhe ka tentuar të largohet, duke u drejtuar me armë ndaj policisë.
Në përplasjen që pasoi, policia është kundërpërgjigjur me zjarr, duke plagosur autorin, i cili më pas është transportuar në spitalin “Attikon”, ku ndodhet nën ruajtje policore.
Autoritetet greke raportojnë se pranë vendngjarjes janë gjetur 3 armë zjarri dhe 6 granata defensive, që dyshohet se i përkisnin të dyshuarit.
I plagosuri është identifikuar si Alesio Xhelo, 41 vjeç, nga Fieri, i njohur edhe me nofkën “Titi”, si dhe me disa identitete të tjera të përdorura më herët. Ai dyshohet për precedentë të rëndë penalë dhe për lidhje me grupe kriminale.
Sipas mediave greke, Xhelo më parë ka qenë i dënuar dhe i kërkuar nga autoritetet, ndërsa hetimet për ngjarjen dhe rrethanat e saj vijojnë nga policia e Atikës.
