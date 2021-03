Italia gjithnjë e më shumë “e kuqe”. Nga e hëna shumica e rajoneve do të jenë në bllokim, me shkolla të të gjitha niveleve në mësimin në distancë; bare të mbyllura, restorante dhe dyqane, mundësi për të dalë nga shtëpia vetëm për nevoja pune dhe arsye shëndetësore.

Të dhënat e monitorimit javor vërtetojnë përkeqësimin e situatës. Të premten, Këshilli i Ministrave do të japë dritën jeshile për masat e reja anti-Covid. Të dhënat zyrtare do të mbërrijnë vetëm pas takimit të dhomës së kontrollit dhe vlerësimit nga Komiteti Teknik Shkencor, por trendi ishte aq i qartë sa që disa presidentë rajonalë kanë njoftuar vetë kalimin në zonën e kuqe.

Para urdhëresave që do të përshkruajnë hartën e re të ngjyrave të Italisë duke filluar nga e hëna, Ministri për Çështjet Rajonale Mariastella Gelmini, Ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza dhe CTS do të takojnë të premten në 9:30 Rajonet së bashku me përfaqësuesit e Komunave dhe Provincave.

Një takim joformal që do t’i shërbejë ekzekutivit për të ilustruar masat që duhet të miratohen, të premten në mëngjesin e vonë, nga CDM me një akt normativ (dhe jo një dekret), edhe nëse në fillim ishte parashikuar një projekt-ligj. Shpejtësia me të cilën po vepron virusi e ka detyruar qeverinë të zgjedhë një rrugë më të shpejtë.

Para Pashkëve, do të hyjë në fuqi kriteri sipas të cilit me një incidencë javore prej 250 rastesh për 100 mijë banorë, automatikisht hyn në zonën e kuqe – refuzuar në janar nga Rajonet, por për të cilën ka ndarje të konsiderueshme në të gjitha qeverinë dhe kufizimet për Pashkë siç u bënë për Krishtlindje: e gjithë Italia me të kuqe nga e Premtja e Madhe deri të hënën e Pashkëve.

Kriteret e reja për t’u bërë “i kuq”

Diskutim ende i hapur mbi mundësinë e uljes së pragut të RT me të cilin hyn në zonën portokalli (tani është në 1) dhe në shtetrrethimin e hershëm. Ministri i Shëndetësisë, Speranza duhet të nënshkruajë urdhëresat pas hyrjes në fuqi të dekretit dhe masat do të fillojnë nga e hëna: në zonën e kuqe do të shkojmë me një Rt më të lartë se 1.25 në vlerën më të ulët ose me një incidencë prej 250 rastesh në 100 mijë banorë. Do të thotë që Bazilikata, Campania dhe Molise, të kuqe prej një jave, do t’i bashkohen pothuajse me siguri Piemontes (Rt në 1,41), Lombardisw (Rt në 1,3), Emilia-Romagnas (incidencë mbi 400), Friuli Venezia-Giulia (Rt në 1.3) dhe Marche (incidencë mbi 250) dhe, sipas të gjitha gjasave, Lazio dhe Veneto, të cilat kanë një Rt mbi 1.25 dhe një skenar në përkeqësim të dukshëm, Kalabria, provinca e Trentos dhe Bolzanos, të cilat kanë një incidencë mbi 300 raste.

g.kosovari