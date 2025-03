Pas pezullimit të lundrimit për mjetet e vogla dhe të peshkimit si dhe të linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë, masa janë marrë edhe për portin e Durrësit. Për shkak të përkeqësimit të kushteve të motit, nga dita e nesërme 23 mars, deri më 25 mars, do të ndalohet dalja në det e mjeteve të vogla të lundrimit dhe atyre të peshkimit. Gjithashtu trageti i linjës Durrës-Bari-Durrës, ditën e nesërme do të pezullohet.

Ndërsa anija e linjës Ankona -Durrës -Ankona do të operoje normalisht së bashku me tragetet e linjës Sarandë-Korfuz-Sarandë.

Njoftimi i Drejtorisë së Përgjithshme Detare:

Njoftim për kushtet hidrometeorologjike të përkeqësura gjatë datave 23-25.03.2025 !

Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike, gjithë bregdetit shqiptar,duke filluar nga ora 08:00 datë 23.03.2025, do të përfshihet me erë të fortë në drejtimin JUG-JUG-LINDJE në forcën deri 8-9bft me shpejtësi deri 25-40m/s dhe lartësi dallge nga 2.50 deri 4.50 metra.

Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë, për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritje e gadishmerisë së ekuipazhit në mjetet lundruese.

Ndalohet paisja me leje-nisje i mjeteve te vogla lundruese dhe ato te peshkimit të cilat operojnë në det të hapur duke filluar nga ora 06:00 datë 23.03.2025.

Të gjithë drejtuesit e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit të marrin në konsideratë kushtet hidrometeorologjike dhe marjen e masave për sigurimin e tyre.

Anijet e transportit ndërkombëtar detar për pasagjer dhe automjete në linjën Vlorë – Brindisi – Vlorë, do të anullohet deri në përmirësimin e kushteve hidrometeorologjike detare e cila do të jetë mbas orës 22:00 të datës 24.03.2025.

Anijet pasagjere të linjës Durrës-Bari-Durrës do të nisen ditën e sotme nga të dyja drejtimet dhe ditën e nesërme do të pezullohen.

Anija e linjes Ankona -Durres -Ankona do të operoje normalisht.

Tragetet e linjes Sarandë-Korfuz-Sarandë do të vazhdojne të operojne normalisht.

Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit do të jetë mbas orës 08:00 të datës 25.03.2025.