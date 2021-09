Sot nis zyrtarisht truri i ish-kryeministrit Sali Berisha me strukturat e Partisë Demokratike për moslejimin e përjashtimit të tij nga grupi parlamentar. Ditën e djeshme u zbuluan disa detaje nga ky tur që do të shtrihet përgjatë gjithë qyteteve të vendit. Berisha zbuloi se turi do të mbante emrin simbolik: Foltorja për PD’.

Cikli ‘Foltorja për një Parti Demokratike më të bashkuar, më të forte dhe më të hapur”, do të nisë sot në orën 18:00 në Tiranë, në Hotel Rogner, e përgjatë ditëve në vijim do të shtrihet në qytetet e tjera të vendit.

MESAZHI I BERISHËS:

Njoftim! Te dashur miq, Diten e enjte me dt 16 shtator ora 18:00 ne Hotel Rogner nisim ciklin e “Foltores per nje Parti Demokratike me te bashkuar, me te forte dhe me te hapur”! Foltorja do te jete nje bashkebisedim me demokratë dhe demokrate qe nis ne Tirane dhe do udhetoj ne mbare vendin. Jeni te mirepritur! Rrofte Partia Demokratike.

Ish-Kryeministri është shprehur se kjo lëvizje nuk synon krijimin e një Grupi të ri Parlamentar por kushdo, drejtues apo ish-drejtues të PD që dëshiron mund ti bashkohen. Këto takime do të bëhen kundër vendimit që kryedemokrati Lulzim Basha mori për përjashtimin nga grupi parlamentar.

Ditën e djeshme, anëtarësia e Forumit Rinor të Partisë Partisë Demokratike kërkoi një referendum për përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentar i partisë.

