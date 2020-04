Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor jep informacion të detajuar se si do të funksionojë shërbimi taksi, duke nisur nga data 27 prill.

Bëhet me dije se nga e hëna e 27 prillit, do të rifillojnë shërbimet me taksi vetëm për lëvizjet brenda qytetit.

Shoferë dhe pasagjerë duhet të respektojnë masat dhe protokollet e sigurisë të ndërmarra në situatën e emergjencës COVID-19.

Në mënyrë të detajuar sqarohet se për të udhëtuar të sigurtë me taksi shoferi dhe pasagjeri duhet të jenë të pajisur me maska, doreza dhe dezinfektant si dhe duhet të shmangen kontaktet fizike.

Pasagjeri duhet të ulet mbrapa dhe diagonalisht me shoferin e mjetit. Lejohet vetëm një klient në automjet, por përjashtim bëjnë rastet nga e njëjta familje dhe ato të shoqërimit me të mitur apo persona me paaftësi.

Kondicioneri duhet të jetë i fikur dhe ajrosja të jetë natyrale. Dritaret e mjetit të qëndrojnë pakëz hapur.

“Mbuloni gojën dhe hundën me një pecetë ose bërryl kur kolliteni apo kur teshtini. Shmangni prekjen e syve, hundës ose gojës me duar të palara. Pas pagesës me kartë/cash, shoferi dhe pasagjeri duhet të dezinfektojnë duart. Pas çdo pasagjeri, shoferi të dezinfektojë: timonin, dorezat e dyerve të mjetit, sediljet, rripat e sigurimit, kontrollet e dritareve, butonin e bagazhit, etj.”, thotë DPSHR.

Për mos respektim të masave të sigurrisë ftohen qytetarët që të denoncojnë në www.dpshtrr.gov.al.

g.kosovari