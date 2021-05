Rënia e rasteve të reja nga njëra anë dhe shifrat e larta ditore të të shëruarve në anën tjetër kanë sjellë përgjysmim të të infektuarve aktivë.

Në të gjithë vendin aktualisht janë rreth 12 200 persona me status aktiv, që do të thotë pozitivë me COVID-19.

SITUATA

Të dielën janë raportuar vetëm 57 raste të reja, ndërkohë që numri i të shëruare është shumë herë më i lartë. Sipas Ministrisë, në 24 orët e kaluara janë negativizuar 963 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 117,089 që nga fillimi i epidemisë. Prej muajsh ritestimet janë hequr, çka do të thotë se në përfundim të 14 ditëve, personat e prekur konsiderohen të shëruar. Lidhur me situatën e një dite më parë, “janë kryer 1,952 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë 57 qytetarë. Rastet pozitive të konfirmuara janë identifikuar në këto bashki: 14 raste në Tiranë, 6 në Korçë, 5 në Devoll, nga 4 raste në Lushnje, Vlorë, nga 3 raste në Memaliaj, Gramsh, nga 2 raste në Vorë, Pogradec, Mallakastër, Fier, Shkodër, nga 1 rast në Durrës, Elbasan, Berat, Kamzë, Gjirokastër, Sarandë, Pustec, Dropull”, kanë bërë me dije autoritetet. Por pavarësisht këtyre treguesve, ekspertët kanë paralajmëruar një rritje të shifrave pas 15-ditëshit të parë të këtij muaji dhe kjo për shkak të grumbullimeve të krijuara në fushatë nga partitë politike. Kjo do të diktojë edhe ecurinë e masave, pra nëse do të vijohet me të njëjtin plan masash apo do të ketë lehtësim të mëtejshëm.

NË SPITAL

E qëndrueshme prej javësh tashmë paraqitet situata edhe në spitalet COVID. Aktualisht në spitalet COVID po trajtohen 107 pacientë, 8 në terapi intensive, nga të cilët 2 pacientë janë të intubuar. Ndërsa edhe më shpresëdhënës është fakti që të shtunën, në spitalin Infektiv nuk ka pasur asnjë shtrim të ri. Ndjeshëm janë ulur edhe fatalitetet si pasojë e koronavirusit. Të dielën është raportuar 1 humbje jete. “Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, 1 qytetar 64 vjeç nga Tirana nuk e ka fituar betejën me COVID19”, thuhet në njoftimin e Ministrisë.

VAKSINIMI

Ndërkohë ka arritur në 600 mijë numri i personave të vaksinuar. Lajmi është bërë me dije një ditë më parë nga Kryeministri Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale. Pjesa më e madhe e të vaksinuarve janë persona mbi 60 vjeç, te të cilët është aplikuar vaksina kineze./ panorama

g.kosovari