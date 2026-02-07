“Xhesika do të jetojë përgjithmonë në zemrat tona”. “Na mungon shumë”. “Shkëlqeve dhe do të shkëlqesh gjithmonë”. Kështu e kujtojnë shokët shkollës dhe miqtë 15-vjeçaren Xhesika Kola që humbi jetën së bashku me babain Arti, nënën Jonida dhe vëllain Hajdar, si pasojë e një rrjedhjeje monoksidi karboni që mbrëmjen e së mërkurës në Porcari të Italisë.
Mbrëmjen e së enjtes, shumë të rinj, së bashku me prindërit e tyre, u mblodhën për të kryer homazhe për humbjen e madhe. Dhimbja për këtë tragjedi ka prekur edhe një tjetër shkollë të mesme, atë të Porcarit, që frekuentohej nga kushëriri i Xhesikës dhe Hajdarit, djali i Durim Kolës, vëllait të Artit, i cili mbrëmjen e së mërkurës hyri në shtëpi bashkë me karabinierët duke u përpjekur të shpëtonte familjen.
I shtruar në spital po atë mbrëmje pasi kishte thithur edhe vetë monoksid karboni, Durimi u kthye në shtëpi të enjten është jashtë rrezikut për jetën, por thellësisht i tronditur, shkruan Corriere. “Nuk arrita t’i shpëtoja”, u ka thënë njerëzve më të afërt.
Prokuroria e Luccas do të urdhërojë autopsinë e trupave, ndërsa shtëpia mbetet e sekuestruar: hetimet teknike po vazhdojnë dhe nuk përjashtohet mundësia e një ekspertize mbi kaldajën. Për momentin nuk ka persona të regjistruar si të dyshuar, megjithëse është hapur një dosje për vrasje nga pakujdesia e shumëfishtë.
