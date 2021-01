Kryeministri Rama ka folur për herë të parë pas përgjimeve të publikuara nga antimafia italiane mbi bisedat e disa mafiozëve të Ndrangheta-s që flisnin për investime në Shqipëri.

Për Ramën përbaltja e Shqipërisë nga mediat në lidhje me përgjime e Ndrangheta-s ishte aq e madhe sa edhe ambasadori i BE-së, u detyruar të reagonte.

“Është e paprecedentë që Ambasadori italian të detyrohet të shprehet sepse janë të skandalizuar nga fakti që një hetim që rezulton nga prokuroria italiane që s’ka asnjë lidhje me ndonjë kanal lidhjesh e pastrimesh në Shqipëri të kthehet në një kauze komune dhe ta bëjë Shqipërinë copë nga duart e shqiptarëve. Nëse do të kishte diçka këtu do të kishte mbetur pa dalë atje apo pa ardhur këtu në çdo lloj forme”, tha Kryeministri./a.p