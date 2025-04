Guardia di Financa ka çmontuar një organizatë italo-shqiptare të trafikut të drogave të rënda në zonat e Arezo, perugia dhe Siena.

Prokuroria dhe karabinierët u vunë në ndihmë të operacionit që çoi nën pranga të paktën 12 persona të dyshuar, një pjesë e mirë e të cilëve shqiptarë.

Tetë persona iu nënshtruan masave të sigurisë në burg, dy me arrest shtëpie dhe dy me detyrim paraqitjeje çdo ditë në policinë gjyqësore. Operacioni është koduar “Pastrimi” dhe është rezultat i një aktiviteti hetimor kompleks të nisur në tetor 2023 dhe i mbështetur nga aktivitetet teknike të kryera me metoda proaktive, kryesisht përgjime dhe filmime.

Organizata ishte e specializuar në trafikun dhe shpërndarjen e kokainës, hashashit dhe marihuanës. Sipas GdF ajo vepronte në një territor të madh, duke përfshirë Arezzo, Valdarno, Città di Castello të Perugia dhe Montepulciano në Siena.

Operacioni përfaqëson vazhdimin e veprimtarisë hetimore, e cila kishte çuar tashmë, më 19 mars të kaluar, në ekzekutimin e dy masave të sigurimit në burg, njëzet kontrolle lokale dhe njoftimin e 13 dekreteve të marrjes në pyetje të gjyqtarit për Hetimet Paraprake.

Po në këtë rast u arrestuan në flagrancë 2 persona, një italian dhe një shqiptar, të cilëve iu gjetën në pronësi, përkatësisht në provincën e Sienës dhe Arezzo, një sasi e konsiderueshme lënde narkotike të llojeve të ndryshme, material ambalazhimi dhe para në dorë për një total prej afro 15 mijë eurosh.

Hetuesit kanë konstatuar se të ardhurat nga aktivitetet e paligjshme mund të arrijnë në rreth një milion euro. Në total, gjatë hetimeve u arrestuan në flagrancë në aksionin e fundit 10 persona (në total 12) dhe u sekuestruan sasi të mëdha droge, informon media italiane.

Konkretisht u sekuestruan 2 kg kokainë, 62 kg hashash dhe 17 kg marihuanë. Provat e mbledhura çuan në formulimin e 30 akuzave.