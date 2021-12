Përgjegjësi ligjore për falsifikimet e simboleve të PD/ Berisha i kthehet Bashës: Dëshira qesharake! Respektoni vullnetin e shumicës

Kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas deklaratave të kryedemokratit Lulzim Basha pas mbledhjes së Kryesisë. Me një postim në Facebook, Berisha shkruan se Kuvendi i sotshem riafirmon vlerat euro atlantike te PD duke rikthyer ne piedestal voten e lire ne te parin kuvend ne historine e Shqiperise te thirrur nga anetaresia.

Berisha shkruan se Kuvendi e konsideron nul dhe qesharake cdo deshire te deputetit Basha per te thirrur Keshillin Kombetar, per te shkakuar drejtuesin e ketij Keshilli apo per te marre masa displinore ndaj perfaqesuesve te mijera demokrateve qe me vote te lire dhe legjitime vendosen sot shkarkimin e tij.