Përgjegjësi për kërkimin pranë Organizatës Iraniane për Inovacion dhe Kërkime Mbrojtëse, Ali Fouladvand, trashëgimtar i programit bërthamor iranian para vitit 2004, u vra së bashku me disa anëtarë të familjes së tij në një sulm ajror mbi Borujerd mëngjesin e së shtunës.
Sipas mediave iraniane, ai kishte një rol në mbikëqyrjen e kërkimeve të ndjeshme me natyrë ushtarake.
Fouladvand kishte shpëtuar nga një sulm i mëparshëm gjatë luftës 12-ditore të qershorit të kaluar, gjatë së cilës gruaja e tij, Masoumeh Pirhadi, humbi jetën. Ai ishte sanksionuar nga Departamenti i Shtetit i SHBA-së më 1 tetor 2025.
Forcat Ajrore kryen një valë të re sulmesh në të gjithë Iranin të shtunën, duke synuar vende të shumta si pjesë e operacioneve të vazhdueshme kundër infrastrukturës ushtarake të vendit.
