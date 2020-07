Një dimër veçanërisht sfidues në Mbretërinë e Bashkuar mund të sjellë një valë të dytë infeksionesh nga koronavirusi, që mund të rezultojë në afro 120 mijë të vdekur në spitale – dy herë më shumë se sa vala e parë – sipas një vlerësimi, të një skenari të arsyeshëm.

Nëse masat e izolimit vazhdojnë të lehtësohen, numri mesatar i njerëzve që mund të infektojë një person që e ka virusin, i njohur si numri R, mund të rritet në Mbretërinë e Bashkuar nga vlera aktuale 0.7-0.9, dhe të shkojë 1.7 në shtator, thonë shkencëtarët që kanë hartuar një raport. Kjo gjë mund të çojë në një valë të dytë, e cila do ta ketë kulmin në janar apo shkurt të vitit tjetër.

“Një kulm i infeksioneve të koronavirusit gjatë dimrit mund të jetë më i rëndë, sesa ai që sapo kemi kaluar,” tha kreu i raportit Stephen Holgate në Universitetin e Southampton, MB, në një konferencë për shtyp. “Ne po parashikojmë më të keqen, që është më e mira që mund të bëjmë”.

Raporti, i kërkuar kryeshkencëtari i qeverisë së MB, u realizua nga Akademia e Shkencave Mjekësore në Mbretërinë e Bashkuar. Ai vlerësonte se çfarë mund të ndodhte nëse njerëzit do të ktheheshin në një mënyrë tipike të jetës dhe nuk merrte parasysh përdorimin e ilaçeve të reja ose një vaksinë.

Ekipi merr në konsideratë ndikimin e njohur të covid-19 në burimet e kujdesit shëndetësor, duke ia shtuar atyre të gripit dhe infeksioneve të tjera stinore. Në çdo vit, vdekjet në Mbretërinë e Bashkuar rriten në dimër, për shkak të efekteve të motit të ftohtë dhe ndikimit të viruseve stinorë, si ai që shkakton gripin. Njerëzit kanë tendencë të qëndrojnë në ambiente të mbyllura me dritaret mbyllur, duke siguruar kështu kushte ideale për përhapjen e infeksioneve.

Skenari më i keq do të përfshinte një dimër jashtëzakonisht të ftohtë dhe një epidemi gripi, shtuar këto problemeve me të kujdesit rutinë dhe kirurgjive të planifikuara, që tashmë janë shtyrë si rezultat i shpërthimit të koronavirusit. Nëse do të ndodhte, rreth 119.900 vdekje në spitale, të shkaktuara nga covid-19 mund të regjistroheshin në MB gjatë dimrit – më shumë se dyfishi i valës së parë, sipas raportit. Shifra është një vlerësim, dhe mund të qëndrojë diku midis 24.500 dhe 251,000, sipas autorëve. Ajo gjithashtu nuk përfshin vdekje jashtë spitaleve, siç janë azilet.

Shifra nuk është një parashikim dhe Mbretëria e Bashkuar ka një hapësirë tre-mujore të rëndësishme për të shmangur këtë skenar, thonë autorët.

Një qasje e rëndësishme do të ishte kufizimi i ndikimit të gripit stinor. “Ne nuk e dimë se si covid-19 do të bashkëveprojë me gripin,” thotë bashkautorja e raportit Anne Johnson në University College London. Një furnizim i mjaftueshëm me vaksina kundër gripit do të jetë jetik në vjeshtë, thotë ajo. Ata që janë të prekshëm ndaj gripit, njerëzit që punojnë në kujdesin shëndetësor dhe fëmijët e shkollave duhet të kenë të gjithë vaksinën.

Skemat e testimit, gjurmimit dhe izolimit do të duhet fuqizohen, sipas raportit, i cili gjithashtu rekomandon testimin e përhapur për gripin, me qëllim që njerëzit të dinë se cilin virus kanë.

Çdo përpjekje për të kufizuar ndikimin e koronavirusit duhet të prioritizojë ata që janë me rrezik më të madh se mos sëmuren rëndë apo vdesin, sipas autorëve.

Nëse masat kufizojnë me sukses numrin R në 1.1, rezultati do të ishte shumë i ndryshëm. “Ka shumë kohë për ta bërë këtë”, thotë Johnson. “Koha për veprim është tani”. / Neë Scientist – Bota.al

