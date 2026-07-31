Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka pritur këtë të premte në takim përfaqësuesit e partive politike të cilat kanë fituar një vend në parlamentin e ri, për të bërë përgatitjet për seancën konstituive të legjislaturës së XI.
Ajo do të mbahet më 6 gusht.
VV u përfaqësua nga Arbërie Nagavci, PDK-nga Vlora Çitaku, LDK-nga Jehona Lushaku-Sadriu dhe Aleanca nga Besnik Tahiri.
Pas diskutimeve procedurale, ushtruesja e detyrës së presidentes Haxhiu, e ka patur një koment edhe për zhvillimet brenda LDK.
Ajo ka mirëpritur rizgjedhjen e Lumir Abdixhikut, duke e cilësuar atë si një zhvillim që mundëson vazhdimin e takimeve ndërmjet partive.
Ajo tha se mbledhja e LDK-së ka qartësuar situatën brenda partisë, gjë që sipas saj i hap rrugë rifillimit të dialogut politik.
Teksa priten zhvillimet e tjera mes dy partive, PDK ka ruajtur deklaratat e kryetarit Hamza se do të qëndrojnë në opozitë.
Edhe Aleanca konfirmoj përmes Besnik Tahirit se nuk kërkojnë as marrëveshje me Kurtin, pjesë nga ekzekutivi i ri por as zgjedhje të rea në vend.
Kosova ka mbajtur brenda dy vitesh 3 palë zgjedhje të përgjithshme, ndërsa vendi ka përpara sfidën e gjetjes së një emri që do ti mbaj në sallë të paktën 80 deputetë për të qënë presidenti i ri.
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