Vaksina kompanive Pfizer dhe BioNtech kundër koronavirusit duhet të ruhet në temperatura jashtëzakonisht të ftohta, duke ngritur disa shqetësime në lidhje me detyrën e vështirë të transportimit të saj nëpër qendrat e vaksinimit në Shtetet e Bashkuara. Por një kompani që prodhon të ashtuquajturin akull të thatë në Shtetet e Bashkuara, thotë se është të gatshme për këtë sfidë. Korrespondentja e Zërit të Amerikës Esha Sarai foli me drejtuesit e kompanisë me seli në Baltimore.