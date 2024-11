Vendvotimet e para janë mbyllur në Shtetet e Bashkuara, me mbylljen e votimit në shumicën e qarqeve të Indianas dhe në gjysmën lindore të Kentucky.

Votimi do të përfundojë në pjesën tjetër të dy shteteve në orën 19:00 me orën lokale, kohë në të cilën do të përfundojë edhe në një pjesë të vogël të shteteve të tjera, përfshirë shtetin Georgia.