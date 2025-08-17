Takimi përgatitor i udhëheqësve evropianë me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky përfundoi të dielën, disa orë para përballjes vendimtare në Shtëpinë e Bardhë me Presidentin e SHBA-së Donald Trump.
Ministri i jashtëm polak, në deklaratat e tij pas takimit, nënvizoi emëruesin e përbashkët të qëndrimit evropian: “Theksova se për të sjellë paqe, duhet të ushtrohet presion mbi agresorin, jo mbi viktimën”.
Gjatë videokonferencës, liderët u informuan për rezultatet e takimit midis Presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe Presidentit rus Vladimir Putin.
Ata gjithashtu shkëmbyen mendime përpara takimit të nesërm midis Zelensky dhe Trump në Shtëpinë e Bardhë, në të cilin do të marrin pjesë edhe liderët evropianë.
Përfaqësuesit më të lartë institucionalë dhe politikë evropianë pritet të vizitojnë kryeqytetin amerikan: Presidenti i Komisionit Evropian, Kancelari i Gjermanisë, Presidentët e Francës dhe Finlandës, Kryeministrat e Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s.
