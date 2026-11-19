Udhëheqësit e “Koalicionit të të Vullnetshmëve”, në takimin e tyre të 18-të të zhvilluar në Berlin, kërkuan unanimisht që Evropa të jetë pjesë e drejtpërdrejtë e çdo procesi negociues për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, duke rikonfirmuar njëkohësisht mbështetjen e menjëhershme ushtarake dhe financiare për Kievin.
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, deklaroi se formati i bisedimeve të ardhshme të paqes duhet të përfshijë Ukrainën, Rusinë, Shtetet e Bashkuara dhe Evropën, ku Gjermania, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Polonia dhe Italia do të flasin në emër të kontinentit.
Duke kritikuar bisedimet trepalëshe të zhvilluara në samitin e APEC-ut mes SHBA-së, Rusisë dhe Kinës, Merz i cilësoi ato si një “foto-op”, duke shtuar se një “format i tillë i Jaltës nuk mund të sjellë paqe” në Ukrainë.
Duke e mbyllur takimin me një apel të drejtpërdrejtë ndaj Moskës, kancelari gjerman kujtoi fjalimin historik të Ronald Reaganit në vitin 1987 dhe bëri thirrje për diplomaci: “Liria dhe paqja janë më të forta se shtypja. Sot, ne i themi Putinit: le t’i japim fund luftës në Ukrainë dhe të kërkojmë një zgjidhje diplomatike së bashku. Ne nuk duam të jetojmë në një Evropë të ndarë; ne duam të jetojmë në paqe”.
Merz premtoi gjithashtu mbështetje të fuqishme për vitin 2027, duke përmendur paketën prej 45 miliardë eurosh të caktuar nga Komisioni Evropian.
Qëndrimin për përfshirjen e Evropës në tryezën e bisedimeve e mbështeti edhe presidenti francez, Emmanuel Macron, i cili vuri në dukje se Rusia ende nuk ka dhënë shenja konkrete paqeje. Duke paralajmëruar se Moska po përgatit sulme masive ndaj Kievit, Macron theksoi se përparësia kryesore është forcimi i menjëhershëm i Ukrainës në front.
“Objektivi i parë, nëse duam të jemi të besueshëm, është që Ukraina të rezistojë dhe të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme për negociata. Prandaj, ne duhet t’i ofrojmë mbështetje afatshkurtër Kievit”, deklaroi kreu i Elysee-së.
Nga ana e tij, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Andy Burnham, hodhi poshtë kërkesat e Moskës në lidhje me arkitekturën e sigurisë, duke e vënë theksin te parakushti i paqes.
“Nuk i takon agresorit në këtë konflikt të bëjë kërkesa gjithëpërfshirëse dhe jorealiste për sigurinë”, u shpreh Burnham, duke shtuar se Londrës dhe aleatëve u interesojnë bisedimet serioze për sigurinë evropiane vetëm pasi të arrihet një marrëveshje paqeje mes Ukrainës dhe Rusisë.
Në konferencën për shtyp pas samitit, i dërguari i presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, siguroi aleatët se Uashingtoni nuk synon marrëveshje pa pëlqimin e partnerëve.
“Evropa qëndron e bashkuar dhe e fortë në mbështetjen e saj për Ukrainën. Donald Trump nuk dëshiron një marrëveshje të njëanshme, por një mirëkuptim me Kievin dhe Evropën”, deklaroi Kushner.
Ndërkohë, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, falënderoi liderët e pranishëm dhe Bashkimin Evropian për paketën e ndihmës prej 45 miliardë eurosh, duke rikonfirmuar objektivin strategjik të vendit të tij.
“Jam mirënjohës ndaj vendeve të E3 dhe të gjithë partnerëve tanë që deklarojnë qartë se garancia më e mirë e sigurisë për Ukrainën — dhe, në fakt, një garanci për të gjithë Evropën — është anëtarësimi në NATO”, përfundoi Zelenskyy.
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