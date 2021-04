Ka përfunduar plotësisht numërimi i votave në KZAZ nr. 55 në Lushnjë.

Sipas rezultateve të parë Partia Socialiste kryeson me 9747 vota, Partia Demokratike me 7705 vota, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim me 816 vota dhe PLDSH 182 vota./ b.h