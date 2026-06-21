Raundi i parë i bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, i zhvilluar në Bürgenstock të Zvicrës, ka përfunduar pas një ore e 20 minutash, raportuan mediat iraniane.
Sipas agjencisë së lajmeve Fars, delegacionet e të dy vendeve u tërhoqën për konsultime të brendshme pas përfundimit të takimit, ndërsa nuk janë bërë publike detaje mbi rezultatet e diskutimeve.
Para nisjes së bisedimeve, zëvendëspresidenti amerikan J.D. Vance u shpreh optimist për mundësinë e arritjes së një zgjidhjeje diplomatike, duke deklaruar se presidenti Donald Trump i ka dhënë delegacionit amerikan mandat të plotë për të kërkuar zgjidhje për çështjet që prekin Lindjen e Mesme.
“Presidenti Trump na ka autorizuar të gjejmë një zgjidhje diplomatike për një numër çështjesh”, tha Vance, duke shtuar se negociatat mund të hapin rrugën për një transformim të marrëdhënieve në rajon.
Ai e cilësoi Iranin si një faktor destabilizues në Lindjen e Mesme, por theksoi se gjatë orëve të fundit është shënuar përparim i konsiderueshëm në kontaktet diplomatike.
Në të njëjtën kohë, Vance deklaroi se administrata amerikane synon të promovojë një armëpushim më të gjerë rajonal, duke përfshirë ruajtjen e armëpushimit në Liban.
Nga ana tjetër, delegacioni iranian nuk bëri deklarata pas takimit. Teherani ka përsëritur se çdo marrëveshje me SHBA-në lidhet me ruajtjen e paqes në Liban dhe respektimin e armëpushimit nga Izraeli.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Baghai, deklaroi më herët se situata në Liban do të ishte tema kryesore e bisedimeve, ndërsa do të diskutoheshin gjithashtu çështje që lidhen me asetet iraniane dhe eksportet e naftës.
Ndërkohë, agjencia Fars raportoi se Ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur për lundrimin e anijeve, sipas një burimi ushtarak iranian.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif shprehu shpresën se bisedimet do të çojnë në një marrëveshje që do të kontribuojë në paqe, progres dhe stabilitet në rajon dhe më gjerë.
Leave a Reply