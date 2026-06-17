Ka përfunduar procesi i numërimit të të gjitha votave për zgjedhjet parlamentare në Kosovë, përfshirë edhe fletët e votimit të ardhura nga diaspora.
Lajmi u bë i ditur nga zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, i cili sqaroi se tashmë janë përmbyllur të gjitha fazat e numërimit, duke përfshirë votat e hedhura në përfaqësitë diplomatike, votat me postë, votat me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta.
“Në 38 Qendrat Komunale të Numërimit është bërë verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në 2,498 vendvotime të rregullta dhe numërimi i votave të kandidatëve për deputetë nga këto vendvotime”, tha Elezi.
Sipas tij, në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve janë numëruar votat e hedhura në 47 vendvotime të 30 përfaqësive diplomatike të Kosovës, ku kanë votuar rreth 23 mijë shtetas, si dhe rreth 83 mijë fletëvotime të ardhura me postë.
Gjithashtu janë numëruar rreth 8,700 vota me kusht dhe rreth 1,840 fletëvotime të personave me nevoja të veçanta.
Referuar rezultateve paraprake të publikuara nga KQZ, Lëvizja Vetëvendosje e Albin Kurtit renditet forcë e parë me 47.13 për qind të votave, duke siguruar 53 mandate në Kuvend.
Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 22 mandate, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës siguron 18 mandate.
Albin Kurti rezulton edhe politikani më i votuar në vend, me 324.331 vota preferenciale. Pas tij renditet Vjosa Osmani me 92.234 vota, ndërsa kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka marrë 8,342 vota më pak se Osmani.
Megjithëse Vetëvendosja ka dalë sërish partia më e madhe në vend, rezultati nuk i siguron asaj shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh për të formuar e vetme qeverinë, duke e bërë të domosdoshme gjetjen e partnerëve për krijimin e ekzekutivit të ri.
Kosova shkoi në zgjedhje më 7 qershor pas krizës politike që u krijua rreth zgjedhjes së presidentit të ri. Mosmarrëveshjet mes forcave politike çuan në shpërndarjen e Kuvendit dhe organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Tashmë vëmendja pritet të zhvendoset te negociatat për krijimin e shumicës së re parlamentare dhe formimin e qeverisë së ardhshme.
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