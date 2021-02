Sot ka nisur puna tek Piramida për projektin e ri të ‘rijetëzimit’ të saj që do e kthejë në qendrën dixhitale më të madhe në Ballkan, dhe jo vetëm, edhe argëtimi dhe mësimi.

Kryebashkiaku Erion Veliaj teksa shoqëronte kryeministrin Edi Rama dhe ambasadoren e SHBA, Yuri Kim ka garantuar se plani përfundon në vitin 2023.

Ai thotë se tek Piramida ka pasur një tentativë të dështuar për të ngritur Teatrin Kombëtar, madje skena ka mbetur, por Veliaj e krahason atë me një ‘Frankeshtajn’.

”1/3 me qira për biznese, për të fituar të ardhura për të financuar bursat. Kjo do jetë mënyra si ndahet të treja. Mund të vizitojmë vetëm pjesën qëndrore. Ka pasur një tentativë të dështuar për të bërë një Teatër Kombëtar.

Në pranverë punojmë vetëm për të çmontuar Frankeshtajnin e gjetur këtu. Kur të çmontojmë këtë, nisim me investimet. Do riciklojmë gjithë materialin, pllakat do thërrmohen, riprodhohen si beton, do ketë shkallare, belvederë. Kjo është situata. Do kemi tre hapje, e penetrueshme ndërtesa nga të gjitha drejtimet.

Hapje me xham, horizontal, në bazë të motit ndërtesa mund të jetë e hapur, pjesërisht e hapur, ose e mbyllur. Rrëshqitja që kemi pasur edhe unë si fëmijë, do jetë më e sigurit, me shkallë.

E mbarojmë në 2023, ky është plani.”- tha Veliaj.

Gjatë fjalës së tij, kryebashkiaku teksa fliste për projektin e Piramidës ka zbuluar një bisedë të tij me kryeministrin Rama.

Veliaj thtoë se e ka pyetur Ramën për pengun më të madh që ka pasur si kryebashkiak i Tiranës në 11 vite.

”I thashë Edi cila është gjëja që të ka ngelur peng. Fjala e parë ishte Piramida. Nuk ka qenë vetëm peng i Edit, por i kujtdo, kujtdo që ka qenë pjesë e Tiranës, është rritur me të, apo ka rrëshkitur këtu tek Piramida.

Projekti fitues është nga Holanda, na duhen dhe financat përvec saj. Në këtë bashkëpunim tashmë, kemi mundësuar gjithë financimin për një punë 2-vjeçare, për rijetësimin e Piramidës që do jetë qendra më e madhe dixhitale në Ballkan. Në pamundësi për një event të madh, duhet të shtyjmë festën e madhe afër fundit.

Duam ta kthejmë në një ekosistem dixhital, jo vetëm mësimin, start-up, apo kompanitë teknologjike.”- tha Veliaj.

g.kosovari