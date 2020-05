Ka përfunduar mbledhja për Reformën Zgjedhore. Rudina Hajdari ka deklaruar pas mbledhjes online se po shqyrtohen draftet e opozitës por jo të gjitha janë të realizueshme.

Ajo u shpreh se: “Komisioni po sheh të gjitha propozimet që janë paraqitur nga palët, edhe nga opozita. Konsensusi është fjali kryesore. Nëse ka një Reformë Zgjedhore që do i japë fund mënyrës si procedohet me zgjedhjet atëhere ne duhet të merremi me të .

Beteja ime për sistemin zgjedhor do të vazhdojë. Parlamenti sot nuk e gëzon sovranitetin e popullit. Jam gati që Shqipëria të ecë përpara dhe të futet në BE dhe Reforma Zgjedhore të mbarojë sa më parë. Kemi shansin të anëtarësohemi në BE dhe pse të ngelet peng Reforma Zgjedhore. Të lëmë interesat e ngushtë politike por të shohim interesat e shqiptarëve. ”- tha Hajdari.

/e.rr