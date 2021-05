Përfundon gjithçka/ Reali fiton, por Atletico shpallet fituese e “La Liga-s”

Ekipi i drejtuar nga tekniku Diego Simeone ka mundur të mposhtë në transfertë Real Valladolid, duke u shpallur kështu kampione e “La Liga”.

Ky trofe për “Los Colchoneros”, është i 11-i në historinë e klubit. Sa i përket ndeshjes ajo nisi me disa luhatje. Ishin fillimisht vendasit ata që kaluan në epërsi falë një goli të Plano, në minutën e ’18-të të sfidës.

Rezultati u barazua në minutën e ’67-ë falë Correea, ndërsa fitorja u vulos 10 minuta më vonë, nga Luis Suarez, ‘shpëtimtari’ i Atletico-s në këtë sezon. Nga krahu tjetër, Real Madrid, e cila ishte ende në garë për fitoren e trofeut në këtë javë të fundit të kampionatit, edhe pse fitoi ndaj Villarreal, nuk mundi të shpallej kampione.

Dinamika në sfidën e Real, ishte e njëjta me atë të Atletico-s. Së pari në epërsi kaloi ekipi i Villarreal e cila zhbllokoi sfidën me anë të një goli të Pino. Barazimi për madrilenët do të vinte shumë vonë, në minutën e ’87-ë falë një goli të Benzema, ndërsa në minutën e fundit të ndeshjes, shënoi golin e dytë për madrilenët Luka Modric.