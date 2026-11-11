Përfundojnë punimet në Kalanë e Kaninës, monumenti historik pret vizitorët me infrastrukturë të përmirësuar
Kanë përfunduar punimet restauruese dhe përmirësuese në Kalanë e Kaninës në Vlorë. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, i cili ka njoftuar se monumenti historik tashmë është i gatshëm të mirëpresë vizitorët me kushte më të mira infrastrukturore.
Sipas ministrit, ndërhyrjet kanë përfshirë punime konservuese, strukturore dhe përmirësime infrastrukturore, me synim ruajtjen dhe mbrojtjen e vlerave historike e kulturore të kalasë.
Përmes këtyre ndërhyrjeve synohet gjithashtu përmirësimi i përvojës së vizitorëve, duke ofruar kushte më të sigurta dhe më të përshtatshme për eksplorimin e një prej monumenteve të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në zonën e Vlorës.
Ministri Gonxhja është ndalur edhe te kritikat për punën e kryer, duke theksuar se rezultatet konkrete janë përgjigjja më e mirë ndaj tyre.
Kalaja e Kaninës përfaqëson një nga pikat me rëndësi historike dhe turistike të Vlorës, ndërsa përfundimi i punimeve synon t’i japë një dimension të ri vizitueshmërisë dhe promovimit të këtij monumenti.
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