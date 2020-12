Vakzina e “Pfizer” për koronavirusin i ka shkaktuar alergji një punonjësi i kujdesit shëndetësor në Alaskë. Gjendja e këtij të fundit u përkeqësua aq shumë saqë duhej që të shtrohej në spital. Sipas DailyMail, punonjësi shëndetësor nuk kishte histori alergjike ndaj ndonjë medikamenti të caktuar, apo ndonjë gjë tjetër.

Reaksioni alergjik besohet të jetë i ngjashëm me ato të ndodhura në Britaninë e Madhe ndaj dy infermiereve. Njëra nga punëtoret, një grua 49-vjeçare, kishte një histori të alergjive në vezë dhe tjetra, 40 vjeçe kishte një histori me alergji ndaj ilaçeve. Pas publikimit të lajmeve, Pfizer reagoi dhe u shpreh se vaksina nuk është bërë me ndonjë përbërës të vezëve.

Megjithatë dy punonjëset e kujdesit shëndetësor në Britaninë e Madhe u mjekuan me epinefrinë. Pas reaksionit që patën Agjencia Rregullative e Barnave dhe Shëndetit në Angli lëshoi ​​një paralajmërim se kushdo që ka histori me reaksion