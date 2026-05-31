Një automjet është përfshirë nga flakët mesditën e sotme në aksin rrugor Korçë–Ersekë, në afërsi të Qafës së Qarrit.
Sipas informacioneve paraprake, një mjet tip “Benz” ka marrë zjarr gjatë lëvizjes dhe është djegur pothuajse plotësisht. Drejtuesi i automjetit ka arritur të dalë në kohë nga mjeti, pa pësuar lëndime.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, të cilat kanë bërë të mundur vënien nën kontroll dhe fikjen e flakëve.
Shkaqet e rënies së zjarrit nuk janë bërë ende të ditura, ndërsa policia ka nisur veprimet procedurale dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
