Kryetari i Grupit Parlamentar, Gazment Bardhi, ka reaguar pas goditjes së grupit të Jetmir Pepës nga SPAK, ku u zbulua trafiku i 7.5 ton kokainë dhe u sekuestruan 232 pasuri me vlerë 12 milionë euro.
Bardhi ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se e mban pushtetin përmes lidhjeve me krimin, teksa shtoi se Jetmir Pepa kishte përfituar mbi 50 tendera publikë nga qeveria, kontrata me vlerë 69 milionë euro.
Bardhi theksoi gjithashtu se kjo është arsyeja pse kryeministri Rama refuzon të shkojë në parlament dhe të përgjigjet për ‘ndikimin e krimit të organizuar në ndërtim.’
Postimi i plotë i Bardhit:
“KRIMI, KRIMI-DROGA DROGA”
7.5 ton kokainë e trafikuar.
50 tendera publikë nga pushteti i Edi Ramës.
Mbi 69 milionë euro kontrata.
232 pasuri (rreth 12 milionë euro) të sekuestruara nga SPAK.
Kjo është një skedë e shkurtër e aktivitetit kriminal dhe ekonomik të vetëm një karteli shqiptar që përdorte shtetin për të pastruar paratë e drogës.
Si Jetmir Pepa në Shqipëri ka shumë grupe kriminale që trafikojnë kokainë dhe që pushteti i pajis me leje ndërtimi apo me statusin e investitorit strategjik.
Ky rast i fundit i çuar para drejtësisë nuk është i izoluar. Ky është modeli mbi të cilin Edi Rama ka ndërtuar dhe mban pushtetin.
Kjo është arsyeja pse Edi Rama refuzon të vijë në parlament dhe të përgjigjet për ndikimin e krimit të organizuar në ndërtim, për pastrimin e parave përmes lejeve të ndërtimit.
Me Edi Ramën në krye të qeverisë, paratë e pista nuk fshihen, ato legalizohen edhe që t’i shërbejnë atij për të qëndruar në pushtet, përmes blerjes, shantazhimit dhe frikësimit të votuesve.
Riciklimi i parave të pista në ndërtim, në projekte dhe kontrata shtetërore është arsyeja pse Edi Rama i fshihet debatit për raportin e fundit të Departamentit të Shtetit për Shqipërinë.
Raporti thotë e zeza mbi të bardhë: ndërtimi është një nga kanalet kryesore të pastrimit të parave në Shqipëri.
Edi Rama mund të fshihet sot, mund të heshtë sërish nesër, por dita kur do të përgjigjet pse e bëri shtetin njësh me krimin është e pashmangshme.
