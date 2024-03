Juan Orlando Hernández, ish-presidenti i Hondurasit, është shpallur fajtor për trafik droge në një gjykatë federale amerikane.

Hernández u dënua me burgim të përjetshëm pasi ka përdorur ushtrinë e vendit të tij si dhe policinë për t’i hapur rrugë trafikimit të tonelatave me kokainë në SHBA, shkruan Associated Press.

Prokurorët thanë se ish-presidenti drejtoi Hondurasin si një “narko-shtet”, duke mbrojtur dhe marrë ryshfet nga trafikantët e drogës.

55-vjeçari mohoi akuzat dhe tha se është i pafajshëm në këtë rast. Ai u dënua nga një juri në një gjykatë federale të Manhatanit pas rreth dy ditësh diskutime.

Hernández ishte president i Hondurasit nga 2014 deri në 2022, duke shërbyer për dy mandate radhazi.

Ai fillimisht kandidoi si një kandidat për rendin dhe ligjin, i cili premtoi se do të trajtonte çështjen e krimit të lidhur me drogën në vend.

Në vend të kësaj, prokurorët e akuzuan atë për partneritet me “disa nga trafikantët më të mëdhenj të narkotikëve në botë për të ndërtuar një perandori të korruptuar dhe të dhunshme”.

Tre muaj pas largimit nga detyra, ai u ekstradua në Nju Jork dhe u arrestua në prill 2022 për t’u përballur me akuzat federale në SHBA.

