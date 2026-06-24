Përdorimi jashtë kontekstit i video-materialeve nga rrjetet sociale ka krijuar sërish keqkuptime në agjencitë e huaja të lajmeve lidhur me projektet e investimeve në Shqipëri. Agjencia për Media dhe Informim (MIA) publikoi sot një reagim zyrtar ku analizohen disa raste të pasqyrimit të pasaktë të realitetit vendas nga rrjete prestigjoze si Reuters apo CNN, si pasojë e qarkullimit të pamjeve të paverifikuara.
Rasti më specifik lidhet me transmetimin nga ana e rrjetit amerikan CNN të disa pamjeve nga gjiri i Kakomesë, të cilat u interpretuan gabimisht si protesta të qytetarëve lokalë kundër planeve të reja të zhvillimit turistik në ishullin e Sazanit apo në Zvërnec.
“Përhapja e informacionit të pasaktë mund të krijojë një imazh jo plotësisht real të Shqipërisë, duke ndikuar në perceptimin publik dhe në klimën e përgjithshme të investimeve dhe turizmit”, bën të ditur MIA.
Sipas verifikimeve të kryera dhe materialit sqarues të vënë në dispozicion nga agjencia qeveritare, pamjet e ambalazhuara në median ndërkombëtare si rezistencë ndaj investimeve të paralajmëruara nga Jared Kushner dhe Ivanka Trump, i përkasin një ngjarjeje krejtësisht të ndryshme lokale që ka ndodhur në Kakome, ku banorët lëvizën për të hequr një portë të vjetër rrethuese.
Në analizën e bërë publike, ndarja e këtyre pamjeve nga konteksti i tyre real dhe lidhja artificiale me projektet strategjike të turizmit konsiderohet një dëm i drejtpërdrejtë ndaj përpjekjeve për thithjen e kapitalit të huaj.
“Imazhet në fjalë nuk i përkasin ishullit të Sazanit, as shprehjes së interesit për zhvillim të Jared Kushner. Videoja është nga lëvizja e qytetarëve për heqjen e një porte të vjetër në Kakome. Imazhet e përdorura jashtë kontekstit dëmtojnë imazhin e Shqipërisë”, sqarohet më tej në materialin e publikuar nga Agjencia për Media dhe Informim.
MIA përfundon duke nënvizuar se dezinformimi i kësaj natyre ka një impakt të drejtpërdrejtë në ecurinë e sezoneve turistike, duke prodhuar narrativa të rreme mbi stabilitetin dhe mikpritjen e vendit.
Leave a Reply