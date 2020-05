Kanë dalë sot para Gjykatës së Fierit për t’u njohur me masën e sigurisë, dy djemtë e denoncuar për përdhunim nga një vajzë 23 vjeçe, të cilën e kërcënuan dhe i kërkuan para.

Gjykata vendosi që të lërë në burg të dashurin e vajzës Musa Guda, ndërsa në caktoi si masë sigurie “detyrim paraqitje” për shokun e tij.

Më konkretisht Musa Guda, 26 vjeç dhe Orgest Aliçani, 25 vjeç, u vunë në pranga para dy ditëve, lidhur me ngjarjen e ndodhur më 5 maj.

Në gjykatë Gudo tha se vajzën e kishte të dashur, ndërsa e dëmtuara pretendon se e ka shok.

Ndërsa lidhur me kërkesën e parave, u justifikua duke deklaruar se ishte keq ekonomikisht, teksa përjashtoi nga fajësia shokun e tij.

Policia tha zyrtarisht se ndalimi i dy të rinjve u bë pas kallëzimit të bërë në policinë e Fierit, nga një 23-vjeçare se në datën 5 maj, në një banesë të tyre në Fier, dy të rinjtë e kanë përdhunuar dhe e kanë shtrënguar për të përfituar pasuri.

Dy të dyshuarit akuzohen për kryerjen e veprave penale “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura” dhe “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pasurie” e kryer në bashkëpunim.

