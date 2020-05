Gjykata ka lënë në burg dy të rinjtë e akuzuar për përdhunimin e një 23 vjecareje në qytetin e Fierit.

M.G 26 vje֛ç dhe O.A akuzohen për marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritur dhe shtrëngim me anë të kanosjes për dhënien e pasurisë e kryer në bashkëpunim.

Vetë 23 vjeçarja kishte bërë kallzimin se më 5 maj në një banesë të tyre në Fier, këta shtetas e kanë përdhunuar dhe e kanë shtrënguar për të përfituar pasuri”, thuhej në njoftimin e policisë.

Gjyqtar i vlerësimit të masës së sigurisë është Olkeda Lice ndërsa prokuror Dorian Tafili.

g.koosvari