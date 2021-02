Një “cunam” zbulimesh kanë dalë në dritë ditët e fundit në Greqi, për drejtorin artistik të Teatrit Kombëtar Dhimitris Lignadhis, i cili është arrestuar pasi akuzohet për pedofili seriale.

Kutia e Pandorës është hapur dhe rasti i Lignadis ka arritur përmes një kërkesëpadie në Gjykatë nga një 25 vjeçar, me akuzën se ai e ka përdhunuar në moshën 14-15 vjeçare.

Pas kësaj një “lumë” akuzash janë ngritur ndaj regjisorit për përdhunime ndaj shumë të miturve, kryesisht djem.

Të premten mbrëma një gruaje e cila është konsideruar e rëndësishme për çështjen dhe emri i së cilës nuk është bërë publik, ka rrëfyer për prokurorin e çështjes çdo gjë që dinte në lidhje me akuzat e ngritura kohët e fundit për regjisorin e njohur. Sipas mediave greke, gruaja në fjalë është një njeri i afërt i regjisorit.

Kohët e fundit sipas informacioneve të zbuluar, Lignadhis manipulonte refugjatë dhe emigrantë, me qëllim përdhunimin duke i premtuar një karrierë në botën e artit.

Në Greqi javët e fundit kanë gjetur guximin shumë persona nga bota e artit dhe kanë ngritur akuza ndaj emrave shumë të shquar të fushës për dhunë verbale, fizike, ngacmim seksual dhe përdhunim duke shokuar opinionin publik.

Nga ana tjetër ish-Drejtori Dimitris Lignadis ka mohuar të gjitha akuzat për përdhunim që rëndojnë mbi të. Iefimerida ka bërë publike një bisedë të tij me hetuesen e çështjes.

Hetuesja: Z. Lignadis, ka një urdhër kundër jush. Ju jeni akuzuar për krimin e përdhunimit. Të akuzuarit kanë regjistruar dy procese gjyqësore të ngritura kundër jush në zyrën e prokurorit. A dini për to?

Dimitris Lignadis: Jo, zonjë hetuese, unë nuk e di, nuk e di … përtej asaj që tingëllon si thashetheme … Unë nuk di për procese gjyqësore…

Hetuesja: Ka dy raportime pwr përdhunim. A dini ndonjë gjë për to? Për ankesat? Këto akuza janë shumë të rënda, Z. Lignadis.

Dimitris Lignadis: Jo, nuk e di. Unë i mohoj të gjitha akuzat. Nuk e kam iden. Unë nuk jam informuar, unë menjëherë e vë veten në dispozicionin tuaj, në dispozicion të autoriteteve. Kjo është arsyeja pse unë u paraqita menjëherë pasi u dha urdhri, policia nuk më kërkoi, kisha diçka për të fshehur! Unë jam i sinqertë me ju, në tërë këtë histori nuk ka asnjë çështje, as për t’u fshehur, as për të shpëtuar, as ndonjë gjë tjetër,” ka thënë Lignadis.

