Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla tha se nisja e procedurave për shkarkimin e presidentit Meta nuk lidhet me dëshirën e mazhorancës për të kapur institucionin, por me faktin që sipas tij duhet të kemi një kryetar shteti mbi palët.

Në fjalën e mbajtur në Kuvend Balla kërkoi një hetim të plotë për vrasjen e Pjerin Xhuvanit, ndërsa akuzoi presidentin se nxiti dhunë me thirrjet e tij.

Balla tha se Ilir Meta ka ‘përdhunuar’ institucionin e Presidencës në mënyrën më të turpshme, ndërsa shtoi se Shqipëria nuk ka nevojë për një president që ditën të jetë Kreu i Shtetit dhe natën kryetar i shtabit elektoral të një partie, cilado qoftë ajo.

“Nuk kemi ne asnjë lloj interesi për të marrë institucionin e presidentit. Ne duam që Shqipëria të ketë mbi palët dhe të punojë me të gjitha forcat politike në dobi të interesit kombëtar. Ne nuk duam një president që të jetë ditën president dhe natën kryetar i shtabit elektoral të një partie politike.

Në respekt të këtij dinjiteti ne respektojmë një vullnet masiv të qytetarëve dhe demokratët e thjeshtë të këtij vendi. Ilir Meta është një person që e ka përdhunuar institucionin e Presidencës në mënyrën më të turpshme. Në dokument gjendet çdo provë juridike për të justifikuar procedurën e shkarkimit. Ne e kemi theksuar edhe në rezolutën e parë për shkarkimin e Presidentit që duam që Shqipëria të ketë një president mbi palët dhe të punojë çdo ditë me të gjitha forcat në dobi të çuarjes para të integrimit. Ne nuk duam një president që ditën të jetë president dhe natën kryetar i shtabit elektoral të një partie.

Mendoj që në 2021 Shqipëria meriton një hetim të plotë të sjelljes së presidentit si kryetar ri shtetit para dhe gjatë fushatës zgjedhore, duke nxjerrë në pah të gjitha problematikat që bien ndesh me kushtetutën. Natyrshmen që përsëri Kuvendi do të shprehet me votë dhe Gjykata Kushtetuese nëse vendimi është kushtetues dhe ligjor ose jo. Ne të gjithë biem dakord që president duhet hetuar.

Që Kuvendi ti japi kohën komisionit hetimor për të identifikuar shkeljet. Mund të them me bindje që thirrjet për dhunë të presidentit ishin shkaku që cuan në veprime tërësisht kriminale nga një pjesë e opozitës. Jam dëshmitar në Elbasan i sjelljes kriminale të PD që krijoi grupe të armatosura që cuan në vrasjen e një qytetari autokton në Elbasan. Për mua personalisht, vrasja e 25 prillit ka një detyrim për tu zbardhur deri në detaj. Jo vetëm tek atentatori, por tek urdhëruesit i atij akti të rëndë kriminal. I cili jo vetëm trazoi zemrat e qytetarëve por ndikoi në një proces të lirë dhe demokratik”, tha Balla.

g.kosovari