Një 31-vjeçar është shpallur në kërkim ditën e sotme në Sarandë, i akuzuar se ka përdhunuar një 16-vjeçare.

Me një njoftim për mediat, Policia bën me dije se ka qenë vetë e mitura që ka bërë kallëzimin në polici për 31-vjeçarin me inicialet E.S..

“Nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë janë referuar materialet në Prokurori dhe po punohet për kapjen e shtetasit E. S., 31 vjeç banues në Sarandë, pasi një shtetase e mitur 16 vjeçe ka bërë kallëzim se ky shtetas ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të”, njofton policia.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë, për veprime të mëtejshme.