Përdhunimi i 15-vjeçares në Mirditë nga 5 persona ka sjellë reagime dhe protestat në mbështetje të saj dhe të gjithë grave e vajzave duke akuzuar institucionet shtetërore që nuk bën sa duhet për të mbrojtur gratë e vajzat . Për rastin e rëndë ka reaguar edhe zv/kryeministri Erion Braçe i cili shkruan se autorët, të cilët janë dënuar me burg, do të hetohen dhe gjykohen deri në fund për këtë krim të rëndë.

Braçe shkruan se ky fenomen duhet ndaluar dhe shoqëria duhet të ndryshojë duke filluar nga burra , familja, shoqëria e qeveria dhe se ndaj vajzave e grave duhet bërë më shumë e duhen mbrojtur. Braçe shprehet se gati gjysma e burrave nuk duan që të shohin vajza të suksesshme dhe të pavarura, ata e duan të për punë dhe të nënshtruar dhe jo arsimuara, pavarura, ndërsa u kërkon gjykatësve se ligjet ekzistojnë për këto abuze dhe se duhen zbatuar.

“Këta “burra” janë në burg, do të hetohen deri në fund e gjykohen të kyçur në burg! Janë nën akuzë për një krim të rëndë. Përdhunimin e një vajze të mitur, vetëm 15-vjeç. Nuk e di se si do të vendosin gjykatësit por krimi është i përbindshëm. Shoqëria prej ditësh i dënon, jo vetëm pjesa femërore e saj por shoqëria si e tërë. Deri këtu e gjithë ngjarja duket e jetuar, e përsëritur deri në normalitet. Mjafton? Jo! Duhet “vrarë” ky normalitet, përdhunim, arrestim, dënim shoqëror, dënim gjyqësor, përsëritje! Duhet të ndryshojmë më në fund fort madje; si burra së pari, si familje, si shoqëri, si qeveri, si gjyqësor; në qëndrimin ndaj vajzës, gruas, nënës!

E keni vënë re sa hidhërohen burra gati gjysma e tyre kur mësojnë se do lindë vajzë, si shtyjnë drejt abortit kur mësojnë se po vjen një vajzë, si i pengojnë të shkojnë në shkolla e të arsimohen, se si i quajnë kurva sa i shohin që janë të bukura, të ditura, të pavarura, të hapura e bashkëpunuese, konkurruese e të paarritshme se si i duan ne pune veç në zyre e pranë si joshje, se si i përdorin thjesht si shoqëruese luksi ne rastin me te mire apo si i trafikojnë, shfrytëzojnë për prostitucion, se si shajnë gjithë mllef nga motra e nena, madje se si mësojnë dhe “çunat e babës” te shajnë mu ashtu, por kurrë nuk shahen nga ata qe janë?!

Ky është problemi qe kemi; E kemi me 50% te shoqërisë që e pranon vajzën, gruan për pune shtëpie e shërbime seksuale, e kemi dhe me gjysmën e gjysmës qe vijon ende ta edukoje vajzën, gruan me kulturën e nënshtrimit, pabarazisë e shfrytëzimit! Duhet te ndryshojmë tani; LIGJET jane, duhen zbatuar një për një dhe pikë!

Por duhet më shume e duhet te ndryshojme mendjen e gjithkujt, aty ne familje si djem e si burra, por edhe si nëna, gra e vajza; aty ne shkolla qysh ne uljen e pare ne banga si liri, barazi e si beteje për ti ngulitur ne mendje çdo djali e vajze se janë njësoj e quhen me te mire veç prej meritës e jo prej gjinisë e muskulit; Kudo më pas, çdo ditë, veçanërisht aty ku pushteti gjithfarësh e mbi ligjin shpif, shtantazhon, bullizon, përdor, shfrytëzon, përdhunon një vajzë, një grua! Arsim, punësim, liri, barazi, pavarësi, mbrojtje për çdo vajzë”, shkruan ai

E mitura nga Rrësheni u përdhunua nga 5 persona për disa javë me radhë, të cilët e shantazhuan atë me video intime.

Artan Kaçorrin 31 vjeç, Albert Mollën 27 vjeç, Ermal Tarazhin 30 vjeç, Nikë Lleshin 44 vjeç dhe 17-vjeçari me inicialet A.Xh u lanë dje në masën e sigurisë arrest me burg./ b.h