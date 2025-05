Në një operacion të koordinuar nga Interpol Tirana, Interpol Ankarasë dhe Interpol Athinës, dy shtetas janë ekstraduar nga Shqipëria për të përballur akuza të ndryshme në Turqi dhe Greqi.

Ekstradimi në Turqi:

Burak Kara, 39 vjeç, shtetas turk, u ekstradua për të vuajtur një dënim prej 8 vjetësh dhe 4 muajsh burgim. Ai u dënua nga Gjykata e Mersinit në vitin 2022 për kryerjen e marrëdhënieve seksuale me dhunë ndaj një shtetaseje turke në vitin 2011, ndërkohë që ndodhej në gjendje të dehur. Aksioni kriminal u realizua në një banesë në Mersin. Pas ekstradimit, Kara do të vuajë rreth 4 vite e gjysmë të mbetura nga dënimi.

Ekstradimi në Greqi:

I.A., një shtetas bullgar 59 vjeç, u ekstradua për t’u përballur me akuza të rënda lidhur me ndërmjetësimin për birësim të kundërligjshëm. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Athina dhe dyshohet se ka bashkëpunuar me individë të tjerë për të dërguar gra shtatzëna në Greqi, të cilat lindnin dhe më pas foshnjat u ndihmoheshin për t’u birësuar. Ky aktivitet kriminal i ka sjellë I.A. fitime të konsiderueshme, deri në 4000 euro për çdo rast.

Bashkëpunimi Ndërkombëtar:

Ky operacion i suksesshëm tregon rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimeve të rënda, veçanërisht atyre që përfshijnë dhunën seksuale dhe trafikimin ndërkombëtar të njerëzve. Interpol Tirana vazhdon të luajë një rol kyç në ndjekjen dhe kapjen e kriminelëve të shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Ky aksion i koordinuar me autoritetet ndërkombëtare ka çuar në ndalimin e dy personave të kërkuar për veprime kriminale që shkelin të drejtat e njeriut dhe ndihmojnë në garantimin e drejtësisë për viktimat.