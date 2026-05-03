Aleanca e NATO-s ka nisur përpjekjet për të “kuptuar detajet” e vendimit të papritur të Presidentit Donald Trump për tërheqjen e 5,000 trupave nga Gjermania. Ky ripozicionim ushtarak, i cili shihet si një akt i njëanshëm i Uashingtonit, vjen pas një shkëmbimi të ashpër akuzash mes Trump dhe kancelarit gjerman, Friedrich Merz, mbi luftën në Iran.
Përplasja diplomatike Merz-Trump
Tensioni kulmoi pas kritikave të kancelarit Merz për mënyrën se si SHBA po trajton konfliktin me Iranin. Merz deklaroi se SHBA po “poshtërohej” nga Teherani, gjë që solli reagimin e menjëhershëm të Trump, i cili akuzoi kancelarin se “nuk di se për çfarë po flet” dhe urdhëroi Pentagonin të nisë procesin e tërheqjes brenda 6 deri në 12 muajve.
Megjithëse Merz ishte ofruar të ndihmonte në hapjen e Ngushticës së Hormuzit me anije gjermane, ai vendosi si kusht një mandat të OKB-së ose BE-së, gjë që ka irrituar administratën amerikane që kërkon mbështetje të pakushtëzuar.
Reagimi i NATO-s dhe Gjermanisë
Zëdhënësja e NATO-s, Allison Hart, theksoi se aleanca po punon për të sqaruar pasojat e këtij vendimi, duke nënvizuar se Evropa duhet të marrë më shumë përgjegjësi.
Lidhur me investimet në mbrojtje, aleatët kanë rënë dakord të rrisin shpenzimet në 5% të PBB-së, si përgjigje ndaj kërcënimit rus. /The Guardian
Ministria gjermane e mbrojtjes e cilësoi lëvizjen si një “kujtesë” për të forcuar autonominë ushtarake evropiane brenda NATO-s.
SHBA ka aktualisht rreth 40,000 trupa në Gjermani, nga 68,000 që janë gjithsej në Evropë.
Armët amerikane drejt Lindjes së Mesme
Përveç trupave, kryeqytetet evropiane janë të alarmuara nga vonesat në dorëzimin e armatimeve të blera nga SHBA. Pentagoni i ka dhënë përparësi rimbushjes së rezervave të veta dhe aleatëve në Lindjen e Mesme (Izrael, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe), duke miratuar shitje prej 8.6 miliardë dollarësh.
Kundërshtitë brenda Uashingtonit
Vendimi i Trump nuk po kalon pa sfida as brenda vendit. Senatorë republikanë si Roger Wicker dhe Mike Rogers shprehën shqetësim të thellë, duke thënë se ky sinjal i dobësisë “mund t’i shërbejë vetëm Vladimir Putinit”. Ata kujtuan se Kongresi ka vendosur një limit ligjor që numri i trupave në Evropë të mos bjerë nën 76,000, çka parashikon një betejë të re ligjore mes Shtëpisë së Bardhë dhe Kapitolit.
Leave a Reply